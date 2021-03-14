بالفيديو.. الأرجنتيني لاميلا يسجل هدفا عالميا على طريقة "رابونا"

سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا نجم توتنهام هوتسبير هدفا رائعا على طريقة "رابونا" في شباك المضيف أرسنال اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستلم لاميلا الكرة داخل منطقة الجزاء وقام بتسديدها على طريقة "رابونا" الاستعراضية مغالطا الدفاع والحارس على حد سواء، لتعانق كرته الشباك على يسار حارس "المدفعجية".

ويشتهر لاميلا بأنه من بين العديد من اللاعبين الذين يستخدمون طريقة "رابونا" في تسديد الكرة أحيانا.

وسجل النجم الأرجنتيني العديد من الأهداف بهذه الطريقة خلال مسيرته أحدها في شباك أرسنال بالذات عام 2014.

Erik Lamela. That is absolutely filth. Close your legs son.pic.twitter.com/F5uw7TJ4bW — TREKuartista95 (@trekuartista95) March 14, 2021

والـ "رابونا" هي حركة في كرة القدم، يقوم فيها اللاعب بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز الأخرى.

ويرجع أصل تسمية هذه الحركة إلى عام 1948، عندما سجل الأرجنتيني ريكاردو إينفانتي هدفا بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز، في مباراة بين الفريقين الأرجنتينين إستوديانتس وروساريو سنترال. ونشرت صحيفة " El Gráfico"، بعد ذلك، صورة على غلافها للاعب ريكاردو إينفانتي، مرتديا الزي المدرسي، مع عبارة "El Infante que se hizo la rabona" أي "إنفانتي يهرب من المدرسة"، كلمة رابونا بالإسبانية تعني الهروب من المدرسة.

ومنذ ذلك الحين، باتت هذه التسديدة تعرف بـ "رابونا" وعادة تستخدم في الوضع الحرج، وتكون مجدية في أغلب الأحيان.

الدوري الانجليزي : ارسنال2 - 1 توتنهام | اهداف المبارة HD



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/TxrYuvG7nB — اهداف المباريات HD #حساب_احتياطي (@ggo_ll3) March 14, 2021

يذكر أن فرحة لاميلا بهدفه الرائع تعكرت بشكل كامل بعد طرده من المباراة لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ76، وخسارة فريقه للمباراة بنتيجة 2-1، بعد أن قلب أصحاب الأرض الطاولة رأسا على عقب بتسجيلهم لهدفين عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد والفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقتين 44 و64 على التوالي.

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وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT + سبورت إكسبريس