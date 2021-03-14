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رغم اختبائه تحت الطاولة في الكازينو.. الشرطة تلقي القبض على نجم "السامبا" لوقوعه في المحظور (فيديو)

الرياضة

رغم اختبائه تحت الطاولة في الكازينو.. الشرطة تلقي القبض على نجم
AFP EVARISTO SA
صورة تجمع غابيغول ومواطنه نيمار بقميص المنتخب البرازيلي
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ذكرت صحيفة ibahia البرازيلية في تقرير لها اليوم الأحد أن الشرطة المحلية ألقت القبض على غابرييل باربوسا "غابيغول" نجم فريق فلامنغو والمنتخب البرازيلي، خلال تجمع حضره 200 شخص.

وداهمت الشرطة البرازيلية ناديا (كازينو) غير قانوني للقمار في مدينة ساو باولو وألقت القبض على 200 شخص داخله، كان بينهم "غابيغول" وماك غوي أحد المطربين المشهوربين في البرازيل، واختبأ لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق تحت إحدى الطاولات في الكازينو لتجنب القبض عليه، لكن الشرطة عثرت عليه واقتادته إلى قسم الشرطة.

ووقع "غابيغول" بحرج كبير بعد أن انتشر فيديو القبض عليه فجر اليوم الأحد على وسائل الإعلام لتواجده في إحدى صالات القمار المحظورة في بلاده منذ عدة سنوات ولخرقه حظر التجوال المفروض في المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحسب الصحيفة البرازيلية، كتب جميع المقبوض عليهم تعهدات في قسم الشرطة بعدم تكرار خرقهم للقانون، قبل إطلاق سراحهم للتخفيف من الازدحام الذي حصل في قسم الشرطة، على أن يتم استجوابهم في وقت لاحق مع إمكانية محاكمة البعض بتهمة الترويج لألعاب القمار غير القانونية وانتهاك الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

المصدر: ibahia.com

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