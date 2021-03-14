رغم اختبائه تحت الطاولة في الكازينو.. الشرطة تلقي القبض على نجم "السامبا" لوقوعه في المحظور (فيديو)

ذكرت صحيفة ibahia البرازيلية في تقرير لها اليوم الأحد أن الشرطة المحلية ألقت القبض على غابرييل باربوسا "غابيغول" نجم فريق فلامنغو والمنتخب البرازيلي، خلال تجمع حضره 200 شخص.

Gabriel Barbosa "Gabigol" was temporarily arrested today at about 2AM in São Paulo.



The Flamengo star player was participating in an illegal casino event along with other 200 people. The event was also disrespecting COVID rules.pic.twitter.com/CCzH7gltQy — The Campeão (@TheCampeao) March 14, 2021

وداهمت الشرطة البرازيلية ناديا (كازينو) غير قانوني للقمار في مدينة ساو باولو وألقت القبض على 200 شخص داخله، كان بينهم "غابيغول" وماك غوي أحد المطربين المشهوربين في البرازيل، واختبأ لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق تحت إحدى الطاولات في الكازينو لتجنب القبض عليه، لكن الشرطة عثرت عليه واقتادته إلى قسم الشرطة.

É, estamos mal de ídolo. Que nojo, Gabriel Barbosa. E pelo posicionamento, o Flamengo decepciona mais uma vez. pic.twitter.com/9B3H2o23gB — Thayná de Mileto (@kakayalone) March 14, 2021

ووقع "غابيغول" بحرج كبير بعد أن انتشر فيديو القبض عليه فجر اليوم الأحد على وسائل الإعلام لتواجده في إحدى صالات القمار المحظورة في بلاده منذ عدة سنوات ولخرقه حظر التجوال المفروض في المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحسب الصحيفة البرازيلية، كتب جميع المقبوض عليهم تعهدات في قسم الشرطة بعدم تكرار خرقهم للقانون، قبل إطلاق سراحهم للتخفيف من الازدحام الذي حصل في قسم الشرطة، على أن يتم استجوابهم في وقت لاحق مع إمكانية محاكمة البعض بتهمة الترويج لألعاب القمار غير القانونية وانتهاك الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

المصدر: ibahia.com