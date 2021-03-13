المغربي بلهندة يودع غلطة سراي التركي برسالة مؤثرة

وجه الدولي المغربي يونس بلهندة رسالة مؤثرة إلى زملائه في نادي غلطة سراي التركي، بعد أن فسخ الأخير عقد اللاعب لأسباب تأديبية متعلقة بالقانون الداخلي للفريق.

ونشر بلهندة عبر حسابه في "إنستغرام" صورة له رفقة لاعبي غلطة سراي وأفراد الطاقم الفني، وأرفقها بالقول: "سنوات رائعة معكم، شكرا لكم على دعمكم، ولمدربي فاتح تيريم وزملائي في الفريق، شكرا للموظفين والجماهير، لن أنساكم أبدا".

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وأعلن نادي غلطة سراي في بيان رسمي الأربعاء الماضي، إنهاء تعاقده مع النجم المغربي من جانب واحد، بعد أن أدلى بتصريحات إعلامية اعتبرتها إدارة النادي تسيء إلى صورة النادي وسمعة أعضاء إدارة الفريق.

وانضم بلهنده لغلطة سراي عام 2017 قادما من صفوف دينامو كييف الأوكراني.

المصدر: RT