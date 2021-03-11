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إنتر ميلان يعلن خضوع نجمه فيدال لجراحة في الركبة

الرياضة

إنتر ميلان يعلن خضوع نجمه فيدال لجراحة في الركبة
Reuters Alessandro Garofalo
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الخميس أن لاعبه الدولي التشيلي أرتورو فيدال، سيغيب عن الملاعب للخضوع لجراحة في الركبة غدا الجمعة.

وسيعالج فيدال البالغ 33 عاما مشكلة بغضروف الركبة اليسرى عبر جراحة بالمنظار في روزانو جنوب ميلانو.

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وعانى فيدال من عدة إصابات هذا الموسم.

ويحل إنتر ضيفا على تورينو المهدد بالهبوط الأحد المقبل ويبدو في طريقه لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري والاقتراب من لقبه الأول في المسابقة خلال 11 عاما.

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 62 نقطة وبفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

المصدر: رويترز

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