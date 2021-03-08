إنتر ميلان يتجاوز عقبة أتلانتا ويعزز صدارته (فيديو)

تغلب إنتر ميلان على ضيفه أتلانتا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين الإنتر بالفضل في الفوز للاعبه السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة موسعا الفارق إلى 6 نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

SerieA | انتر 1-0 اتلانتا ..



سكرينيار pic.twitter.com/7qaZqzmMS5 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) March 8, 2021

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في المقابل، توقف رصيد أتلانتا عند 49 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT