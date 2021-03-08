تقرير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول وحدد وجهته المقبلة

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قرر مغادرة "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن صلاح أبلغ ليفربول برغبته في مغادرة الفريق خلال "الميركاتو" الصيفي.

وذكرت الصحيفة أن وجهة "الفرعون" المصري ستكون باتجاه الدوري الإسباني، للانضمام لأحد الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

Mohamed Salah 'wants to leave Liverpool' - and has already decided where he wants to go #LFChttps://t.co/fsZm2s3wg3pic.twitter.com/qL0C6YjCqb — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 8, 2021

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع صلاح، فى ظل صعوبة ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان صلاح قد أبدى استياءه من قرار مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب تبديله خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي، والتي خسرها "الريدز" بهدف دون مقابل.

لحظه خروج محمد صلاح 👀

وعلامات الإنزعاج والتعجب على وجه صلاح#محمد_صلاحpic.twitter.com/k2XuzAsMa6 — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 4, 2021

اعتراض محمد صلاح من الدكة بعد تغييره 📸 pic.twitter.com/aMFnzTTgkz — شبكة ليفربول (19👑) (@lfc4arnet) March 4, 2021

كما نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، "تغريدة" غريبة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري وإخراجه من المستطيل الأخضر.

. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

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وخسر ليفربول مجددا أمس الأحد على أرضه أمام فولهام المهدد بالهبوط بهدف دون مقابل، وواصل سقوطه التاريخي، بتعرضه للهزيمة السادسة على التوالي في معقله "أنفيلد"، وذلك لأول مرة منذ الموسم (1953-1954) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وللخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات، ويحتل المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا لكل منهما.

المصدر: dailystar.co.uk