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وفاة لاعب مصري بعد أن ابتلع لسانه خلال مباراة.. ووزير الرياضة ينعيه (صورة)

الرياضة

وفاة لاعب مصري بعد أن ابتلع لسانه خلال مباراة.. ووزير الرياضة ينعيه (صورة)
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توفي عبد الرحمن عاطف، لاعب فريق مركز شباب القنايات خلال مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام فريق الرواد ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مصر.

وذكرت العديد من التقارير المصرية أن اللاعب شارك في المباراة بالشوط الثاني، لكن بعد دقائق من نزوله، سقط على أرض الملعب دون أي احتكاك، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه من دون جدوى ليتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية عن عمر 23 عاما.

ونعت وزارة الرياضة والشباب المصرية اللاعب الراحل عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك".

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وفاة لاعب مصري بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة (صورة)
وفاة لاعب مصري بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة (صورة)

المصدر: وزارة الرياضة والشباب المصرية

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