الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)

تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الأربعاء على السويسرية بليندا بينتشيتش حاملة لقب البطولة عام 2019.

وتمكنت بوتابوفا البالغة 19 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-1 و2-6 و7-5، خلال ساعتين و17 دقيقة.

What a way to win it 🤩@nastiaapotapova upsets 2019 Dubai champ Bencic to set a quarterfinal clash with Krejcikova!#DDFTennispic.twitter.com/3fdhOxq0Nk — wta (@WTA) March 10, 2021

وستقابل بوتابوفا في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.8 مليون دولار، التشيكية باربارا كريتشيكوفا التي تغلبت في وقت سابق اليوم على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2 خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.

Gliding into the last eight in Dubai ⛸⛸



A first WTA 1000 singles quarterfinal for @BKrejcikova!#DDFTennispic.twitter.com/F4p77ZXuN9 — wta (@WTA) March 10, 2021

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المصدر: rsport.ria.ru