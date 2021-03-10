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الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية بوتابوفا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس (فيديو)
Globallookpress Rob Prange
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تأهلت الروسية أناستاسيا بوتابوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دبي الإماراتية لكرة المضرب، بعد فوزها اليوم الأربعاء على السويسرية بليندا بينتشيتش حاملة لقب البطولة عام 2019.

وتمكنت بوتابوفا البالغة 19 عاما من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-1 و2-6 و7-5، خلال ساعتين و17 دقيقة.

وستقابل بوتابوفا في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 1.8 مليون دولار، التشيكية باربارا كريتشيكوفا التي تغلبت في وقت سابق اليوم على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2 خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.

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المصدر: rsport.ria.ru

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