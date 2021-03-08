الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة روتردام الهولندية للتنس (فيديو)
توج الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما بلقب بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها مليون يورو، بعد فوزه في النهائي على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش.
وتمكن روبليف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة.
2️⃣0️⃣ ATP 500 wins (& counting...) 🔥— ATP Tour (@atptour) March 7, 2021
🎥: @TennisTV | @abnamrowttpic.twitter.com/cJSk9Z1sD3
وهذا اللقب هو الثامن للنجم الروسي خلال مسيرته الاحترافية.
Can't stop won't stop 🤩@AndreyRublev97 is the @abnamrowtt champion, defeating Marton Fucsovics 7-6(4), 6-4 for his 4th consecutive ATP 500 title 🏆 pic.twitter.com/pkOY6JylFB— ATP Tour (@atptour) March 7, 2021
See you next year, Andrey! ❤️ https://t.co/8z8mkVwG8J— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) March 7, 2021
المصدر: rsport.ria.ru