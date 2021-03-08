 
مباشر

الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة روتردام الهولندية للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة روتردام الهولندية للتنس (فيديو)
Reuters Piroschka Van De Wouw
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/px91

توج الروسي أندريه روبليف البالغ 23 عاما بلقب بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها مليون يورو، بعد فوزه في النهائي على الهنغاري مارتون فوتشوفيتش.

وتمكن روبليف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و50 دقيقة.

وهذا اللقب هو الثامن للنجم الروسي خلال مسيرته الاحترافية.

إقرأ المزيد
دجوكوفيتش يحقق حلمه ويحطم الرقم القياسي أمام فيدرر (صورة)
دجوكوفيتش يحقق حلمه ويحطم الرقم القياسي أمام فيدرر (صورة)

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا