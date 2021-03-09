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بسبب المصري مصطفى محمد.. إيقاف وتغريم رئيس غلطة سراي التركي (فيديو)

الرياضة

بسبب المصري مصطفى محمد.. إيقاف وتغريم رئيس غلطة سراي التركي (فيديو)
Globallookpress
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أوقع الاتحاد التركي لكرة القدم عددا من العقوبات على مجلس إدارة ​غلطة سراي​ بعد الهجوم الشرس من جانبهم ضد التحكيم عقب طرد لاعبهم المصري ​مصطفى محمد​ خلال مباراة أنقرة غوجو بالدوري.

ونشر الاتحاد التركي بيانا رسميا جاء فيه: "بسبب انتهاك التعليمات والقوانين، تم توقيع غرامة مالية قدرها 24 ألف ليرة تركية على نادي غلطة سراي. ووفقا للبند 4 من المادة 38، تم توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 10 آلاف ليرة تركية على الفريق أيضا".

وتلقى مصطفى محمد بطاقة حمراء في الدقيقة 57 من عمر مباراة فريقه أمام مضيفه أنقرة غوجو الأربعاء الماضي، بعدما تعدى بمرفقه على وجه إبراهيم أكتا لاعب الخصم. وهذا عكس ما يراه مسؤولو غلطة سراي، الذين وصفوا القرار بالعار.

وانتهت المباراة بخسارة غلطة سراي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضاف الاتحاد التركي في بيانه: "تمت معاقبة مصطفى جنكيز، رئيس النادي بالإيقاف 20 يوما والغياب عن حضور المباريات، أو الحديث لوسائل الإعلام خلال فترة العقوبة، بعد تصريحاته ضد الروح الرياضية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لناديه".

وأشار البيان: "تم تحذير نائبا الرئيس عبد الرحيم البيرق، ويوسف جوناي من تكرار مثل هذه التصريحات غير الرياضية".

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وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم قد فرضت بعد واقعة الطرد عقوبة الإيقاف بحق مصطفى محمد لمباراة واحدة وغرامه مالية قدرها 13 ألف ليرة تركية (حوالي 1700 دولار).

وكان مصطفى محمد، الذي انضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، تألق بشكل لافت مع الفريق التركي في المباريات الست السابقة، حيث أحرز 6 أهداف، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس.

المصدر: الاتحاد التركي لكرة القدم + وكالات

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