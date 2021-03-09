ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ26

رغم صيام نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن التسجيل في المرحلة الـ26 من الدوري الإيطالي، خلال مواجهة لاتسيو، إلا انه مستمر في صدارة هدافي الدوري.

ولم يكن المهاجم البرتغالي هو الوحيد الذي لم يهز الشباك في هذه المرحلة، فكذلك لم يفعل روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان أمام أتالانتا، الذي يحتل وصافة الترتيب.

فيما غاب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه ميلان أمام هيلاس فيرونا، بداعي الإصابة.

وتألق لاعب نابولي لورينزو إنسيني، بعد تسجيله هدفين أمام بولونيا.

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فيما يلي ترتيب هدافي الكالتشيو الإيطالي:

كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 20 هدفا.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 18 هدفا.

لويس مورييل، أتالانتا، 15 هدفا.

تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 14 هدفا.

زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 14 هدفا.

لورينزو إنسيني، نابولي، 13 هدفا.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 13 هدفا.

جواو بيدرو، كالياري، 13 هدفا.

أندريه بيلوتي، تورينو، 11 هدفا.

المصدر: RT