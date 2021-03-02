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رونالدو وجورجينا يخضعان للتحقيق

الرياضة

رونالدو وجورجينا يخضعان للتحقيق
Reuters /CHRISTOPHER PIKE
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خضع البرتغالي كريستيانو رونالدو للتحقيق من قبل شرطة مدينة "فالي دا أوستا" الإيطالية، وذلك بسبب ذهابه مع عائلته في رحلة تزلج، وانتهاكه القوانين بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت شرطة "فالي دا أوستا"، وفقا لوكالة "رويترز"، أن التحقيق جار في رحلة رونالدو وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، إلى بلدة "كورمايور" في جبال الألب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو وجورجينا وهما يجلسان في مركبة للتزلج على الثلج، ويحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة السابع والعشرين.

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ويحظر التنقل بين مناطق ما يسمى بالمنطقة البرتقالية في إيطاليا لاحتواء فيروس كورونا، بما في ذلك بيدمونت وفالي دا أوستا، وذلك بموجب المرسوم الحكومي الحالي، تحت طائلة الغرامة في حق المخالفين، باستثناء الانتقال إلى منزل آخر أو لقضايا العمل.

وفي حال ثبت أن رونالدو قام بتلك الرحلة، فإن النتيجة المرجحة هي تغريمه بمبلغ مالي.

المصدر: وكالات 

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