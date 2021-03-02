أعمال تمنع جورجينا صديقها رونالدو عن القيام بها

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، صديقة نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، عن حياة "الدون" خارج الملعب وبالتحديد في المنزل، معتبرة أن البرتغالي هو "أكبر ملهميها على الإطلاق".

وقالت جورجينا المولودة في الأرجنتين خلال مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية "Sportweek": "كريستيانو أب ممتاز ولم أستطع أن أحلم بأن يكون لدي شريك أفضل لكنه لا يطبخ. بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين، يستحق وجبة رائعة معدة بحب ورعاية.. على الرغم من أن لدينا طاهيا، إلا أنني أحضر العشاء أحيانا".

وكشفت جورجينا أيضا، أن مهاجم يوفنتوس غير قادر على تغيير المصباح الكهربائي، وقالت في هذا الصدد "إنها مهمة مستحيلة بسبب علو السقف.. لو كنت كريستيانو رونالدو، هل ستغير المصباح على ارتفاع 20 قدما عن الأرض؟".

وواصلت "من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال، عليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، أحب الاعتناء بمنزلي وأسرتي".

أما عن قيمة الرياضة له ولها، فقالت "نتشارك الصالة الرياضية لأننا لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، لقد تعلمت الكثير منه".

وأتمت "إنه يعلمني ويحفزني، في النهاية أنت انعكاس لما تراه، وأنا أراه! كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه كريستيانو رونالدو بعد كل شيء، إنه مصدر إلهامي".

ويرتبط رونالدو (36 عاما) بعلاقة عاطفية مع جورجينا (27 عاما)، منذ العام 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في العام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 سنوات، كما رزق في يونيو 2017، بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو.

المصدر: goal.com + as.com