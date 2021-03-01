فوارق شاسعة في رواتب لاعبي ليفربول.. صلاح يحصل على أجر أكثر بـ30 مرة من جونز

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن رواتب جميع لاعبي نادي ليفربول لكرة القدم، وتصدر المهاجم المصري محمد صلاح القائمة، بأكثر من 30 مرة من زميله لاعب خط الوسط كورتس جونز، متذيل الترتيب.

ويحصل محمد صلاح (28 عاما) على راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني، أي 10.4 مليون جنيه إسترليني سنويا، وذلك وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحتل الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي انتقل إلى صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بايرن ميونخ، برصيد (192.308) ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا، وتلاه البرازيلي روبرتو فيرمينو براتب أسبوعي قدره 180 ألف جنيه إسترليني، متساويا مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وجاء السنغالي ساديو ماني في المركز التاسع برصيد 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (أي نصف راتب صلاح زميله في خط الهجوم)، بينما يحصل حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر على 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويحتل المركز الثالث عشر في القائمة.

بينما تذيل المدافع كورتس جونز (20 عاما) قائمة الأجور، براتب أسبوعي قدره 28 ألف جنيه إسترليني فقط، أي أقل بـ30 مرة من ما يحصل عليه زميله محمد صلاح.

وفي ما يلي قائمة أجور لاعبي ليفربول:

thesun.co.uk

يذكر أن ليفربول توج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الموسم الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 1990، بينما يحتل المركز السادس في الموسم الجاري، برصيد 43 نقطة، متأخرا بفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الـ26 من "البريمير ليغ".

المصدر: "thesun.co.uk"