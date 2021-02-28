كلوب يطمئن مشجعي ليفربول بشأن صلاح

طمأن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عشاق الريدز وأكد أن المصري محمد صلاح نجم الفريق لن يذهب إلى أي مكان.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "إن عدم بيع صلاح مهم جدا، سواء بالنسبة للفريق أو كي يظل (مو) معنا هنا".



وأضاف المدرب الألماني: "لا يجب علي مدح لاعبي فريقي في أحيان كثيرة، لكنني أحب القيام بهذا الأمر دائما".

Jurgen Klopp says Mohamed Salah is going nowhere as Liverpool hero takes aim at Golden Boot



✍|@MullockSMirrorhttps://t.co/MKxePFD6vgpic.twitter.com/5KI7jSijxZ — Mirror Football (@MirrorFootball) February 27, 2021

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وتابع: "لكن في حالة صلاح، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها فقط. إنه ليس مجرد هداف. لقد تطور كثيرا على مستوى ذكاء كرة القدم، وهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

وأكمل المدرب البالغ 53 عاما: "آمل أن يكون صلاح على هذا المستوى لفترة طويلة جدا".

وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، خاصة بعدما أثار الدولي المصري جدلا واسعا حول مستقبله في أحد اللقاءات الصحفية، مبديا حزنه إزاء عدم منحه شارة القيادة في مباراة جمعت ليفربول بفريق ميتييلاند الدنماركي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووصف صلاح في تلك المقابلة ناديي ريال مدريد وبرشلونة بالعملاقين، تزامنا مع شائعات ربطته بفرضية الرحيل عن قلعة "أنفيلد" وخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

ويخوض اللاعب البالغ 28 عاما موسما مميزا جديدا مع ليفربول، حيث سجل 17 هدفا ويتصدر الآن جدول هدافي الدوري الإنجليزي، كما سجل 24 هدفا خلال 35 مباراة خاضها بقميص "الريدز" في مختلف البطولات هذا الموسم.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية