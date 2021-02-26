صحفي: صلاح "غير سعيد" في ليفربول (فيديو)

زعم الصحفي الإسباني إدواردو كورناغو، أن النجم المصري محمد صلاح "غير سعيد" في ليفربول، وأنه ربما يطلب الرحيل عن النادي الأحمر في الصيف.

وقال كورناغو الذي يعمل في صحيفة "آس" الإسبانية ضمن تصريحاته المتلفزة: "محمد صلاح قد يرغب في مغادرة أنفيلد في الصيف القادم، لقد أخبرني أنه ليس سعيدا مع الريدز".

وتابع: حال كان صلاح مضطرا للاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة، فإنني أفضل رؤيته بصحبة الريال، لأنه الفريق الذي يناسبه أكثر".

وأضاف: "في برشلونة، هناك لاعبون كثيرون بإمكانهم تأدية مهام صلاح، حتى في حالة مغادرة ميسي".

ادواردو كورانجو الصحفي بجريدة آس الاسبانية: صلاح أكد لي انه غير سعيد في ليفربول#مساء_ONTime#ONTime_Sportspic.twitter.com/BUEWUVcePM — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 24, 2021

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والتقى إدواردو كورناغو، بصلاح قبل شهرين، إذ أثار الدولي المصري جدلا واسعا وقتها حول مستقبله، مبديا حزنه إزاء عدم منحه شارة القيادة في مباراة جمعت ليفربول بفريق ميتييلاند الدنماركي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووصف صلاح في تلك المقابلة ناديي ريال مدريد وبرشلونة بالعملاقين، تزامنا مع شائعات ربطته بفرضية الرحيل عن قلعة "أنفيلد" وخوض تجربة جديرد في الدوري الإسباني.

ويخوض اللاعب البالغ 28 عاما موسما مميزا جديدا مع ليفربول، حيث سجل 17 هدفا ويتصدر الآن جدول هدافي الدوري الإنجليزي، كما سجل 24 هدفا خلال 35 مباراة خاضها بقميص "الريدز" في مختلف البطولات هذا الموسم.

المصدر: twitter/ONTimeSports