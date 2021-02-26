صدمة في ليفربول بشأن قائده هندرسون

أعلن ليفربول الإنجليزي، خضوع قائد الفريق جوردان هندرسون، لعملية جراحية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في البريميرليغ.

وقال ليفربول في بيان رسمي أصدره الجمعة: "بعد مزيد من التقييم مع الفريق الطبي، تقرر خضوع هندرسون لعملية جراحية، وتمت بنجاح، لعلاج إصابة في الفخذ".

We can confirm Jordan Henderson has undergone a successful operation on the injury he sustained during Saturday’s Merseyside derby with Everton. — Liverpool FC (@LFC) February 26, 2021

إقرأ المزيد

وأضاف النادي: "هندرسون سيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور، ولم يتم وضع جدول زمني محدد لعودته".

وتابع: "وسيتم استبعاد اللاعب البالغ 30 عاما، بشكل مبدئي، حتى ما بعد التوقف الدولي في مارس".

وأتم النادي بيانه: "ستتم مراقبة تعافي هندرسون عن كثب من قبل القسم الطبي بالنادي، وستتم مراقبته خلال فترة إعادة التأهيل، لمعرفة متى يكون قادرا على العودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى".

وتعرض هندرسون للإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون السبت الماضي، والتي انتهت بهزيمة الريدز بهدفين نظفين.

المصدر: twitter/LFC