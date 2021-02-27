أجر محمد صلاح الأعلى في ليفربول.. عقبة أمام برشلونة وريال مدريد

يبذل ليفربول الإنجليزي كل ما في وسعه لإبعاد نجمه المصري محمد صلاح عن قبضة عمالقة الليغا (ريال مدريد وبرشلونة) بجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق.

وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على رواتب لاعبي "الريدز" بمن فيهم صلاح الذي يكسب 200 ألف جنيه إسترليني (278 ألف دولار) في الأسبوع مما يعني أن راتبه السنوي يساوي 10.4 مليون جنيه إسترليني (14,4 مليون) سنويا.

وارتبط المصري البالغ 28 عاما بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد بعد أن رفض استبعاد إمكانية الانتقال إلى عمالقة أوروبا.

لذا سيتعين عليهم سحب دفتر الشيكات إذا كانوا يخططون لتقديم راتب أعلى من راتبه الحالي في ليفربول.

Liverpool wages revealed with Salah top... almost SEVEN times more than Gomez https://t.co/QOCotFc7xr — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) February 26, 2021

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ولا يزال عقد المهاجم صلاح في أنفيلد مستمرا حتى صيف 2023 وسيكسب حوالي 24 مليون جنيه إسترليني (33,4 مليون دولار) من الآن وحتى انتهاء هذا العقد.

ويأتي بعد صلاح، الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي انتقل إلى ليفربول قادما من بايرن ميونخ، في الصيف الماضي حيث يحصل على 192.308 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وفي المركز الثالث حل البرازيلي روبرتو فيرمينو بـ180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، متساويا مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

فيما جاء السنغالي ساديو ماني الذي يقول البعض إنه لا يقل أهمية عن صلاح في المركز التاسع بالقائمة بـ100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (أي نصف راتب صلاح)، ويتواجد أليسون بيكر الحارس البرازيلي في المركز الثالث عشر بـ90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتذيل قائمة الأجور المدافع جو غوميز، براتبه البالغ 28 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المصدر: thesun.co.uk