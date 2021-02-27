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لوكوموتيف يحسم ديربي موسكو أمام تسيسكا بثنائية (فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف يحسم ديربي موسكو أمام تسيسكا بثنائية (فيديو)
Sputnik Павел Бедняков
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تغلب لوكوموتيف على ضيفه تسيسكا بهدفين نظيفين في ديربي العاصمة موسكو الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض فيتالي ليساكوفيتش والبولندي غريغورز كريخوفياك في الدقيقتين 6 و41 على التوالي.

وأضاع نجم تسيسكا، الكرواتي نيكولا فلاسيتش فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ73 عندما أهدر ركلة جزاء بتسديده الكرة فوق العارضة.

وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصده إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد تسيسكا عند 37 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زينيت صاحب الـ42 نقطة والذي تعادل في مباراة ثانية اليوم أمام ضيفه روستوف بهدفين لكل فريق.

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المصدر: rsport.ria.ru

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