روتور يقلب الطاولة على تامبوف في أولى مباريات الدوري الروسي بعد التوقف الشتوي (فيديو)

قلب روتور تأخره بهدف أمام مضيفه تامبوف إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تامبوف باب التسجيل في الدقيقة الـ41 عن طريق أرتيوم أرخيبوف، قبل أن ينتفض روتور ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من زوراب غيغاشفيلي مدافع أصحاب الأرض بالخطأ في شباك فريقه والفنزويلي أندريس بونسي ونيكولاي كيبياني في الدقائق 54 و58 و72 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع روتور رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ13، فيما توقف رصيد تامبوف عند 13 نقطة في المركز الـ16 والأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

Есть победа!



Тинькофф Российская Премьер-Лига 2020/21.



20 тур. 26 февраля 2021 года.



«Тамбов» — «Ротор» — 1:3 (1:0)



Голы: (1:0) Архипов, 41; (1:1) Гигашвили, 54 (автогол); (1:2) Понсе, 58; (1:3) Кипиани, 72.



Саранск. Стадион «Мордовия Арена». Без зрителей. pic.twitter.com/bXKxeRxc1w — CК «Ротор» (@RotorOfficial) February 26, 2021

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وتوقف الدوري الروسي منذ الـ18 من ديسمبر الماضي بسبب فترة التوقف الشتوية، والتي تنخفض فيها درجة الحرارة بشكل كبير في أغلب مناطق روسيا.

المصدر: rsport.ria.ru