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الاتحاد الدولي لكرة اليد ينشر حيثيات قرار إيقاف رئيس الاتحاد المصري للعبة

الرياضة

الاتحاد الدولي لكرة اليد ينشر حيثيات قرار إيقاف رئيس الاتحاد المصري للعبة
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد "IHF" الذي يرأسه المصري حسن مصطفى، قرارا بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال النسخة الـ27 من بطولة العالم التي استضافتها مصر في الفترة بين 13 و31 يناير الماضي.

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وتعرض قرار الاتحاد الدولي للعديد من الانتقادات خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم البطولة.

وبناء عليه أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانا توضيحيا لحيثيات القرار بإيقاف هشام نصر.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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