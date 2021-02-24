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أسطورة الغولف تايغر وودز يتعرض لإصابات خطيرة في قدميه إثر حادث سير (صورة + فيديو)

الرياضة

أسطورة الغولف تايغر وودز يتعرض لإصابات خطيرة في قدميه إثر حادث سير (صورة + فيديو)
Reuters /FW1F/Bill Berkrot
تايغر وودز
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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن أسطورة رياضة الغولف الأمريكي تايغر وودز تعرض لإصابات خطيرة في قدميه إثر حادث سير خطير بولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة أن وودز كان يقود سيارته بسرعة كبيرة قبل أن يصطدم بشجرة بمدينة لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق، أشار وكيل أعمال وودز، مارك شتاينبرغ، إلى أن لاعب الغولف أصيب "بعدة إصابات في الساقين"، دون تحديد طبيعتها أو خطورتها.

وقالت السلطات المحلية إن وودز لم يفقد وعيه وتواصل باستمرار مع رجال الإطفاء والمسعفين أثناء تدخلهم لإنقاذه.

أسطورة الغولف تايغر وودز يتعرض لإصابات خطيرة في قدميه إثر حادث سير (صورة + فيديو)
Reuters CLH/
سيارة لاعب الغولف تايغر وودز

المصدر: "رويترز" + RT

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