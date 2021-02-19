لاعب جودو إيراني يفوز بأولى مبارياته في بطولة بإسرائيل

شارك الإيراني، سعيد مولاي، في بطولة للجودو في إسرائيل، بعد أن كان قد فر من بلاده إثر تجاهله أوامر السلطات له بالانسحاب من منازلة في بطولة سابقة، كي يتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.

وتغلب مولاي، اليوم الجمعة، في بطولة "غراند سلام-تل أبيب"، على سليم تكاييف من أذربيجان، وصفق الحاضرون له ورددوا الهتافات بعد فوزه.

وكان سعيد مولاي، بطل العالم في الجودو لعام 2018، فر من إيران إلى ألمانيا، بعد أن قال إن السلطات مارست ضغوطا عليه للانسحاب من بطولة العالم عام 2019 في طوكيو، لتجنب احتمال منازلة اللاعب الإسرائيلي، ساجي موكي، في المباراة النهائية.

وحصل مولاي، الذي رفض الانسحاب وبلغ نصف النهائي في طوكيو، على وضع لاجئ في ألمانيا وتجنس في وقت لاحق بالجنسية المنغولية، ويشارك حاليا في بطولة "غراند سلام-تل أبيب" ممثلا لدولة منغوليا.

وقال مولاي لمحطة تلفزيون "كان" الإسرائيلية العامة: "أنافس باسم منغوليا. لا أنافس باسم إيران... أنا أمارس الرياضة. لطالما كنت رياضيا، ولم أكن سياسيا قط".

ومُنعت إيران، التي لا تعترف بإسرائيل منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، من المشاركة، إلى أجل غير مسمى، في مسابقات الجودو الدولية بعد حادثة سعيد مولاي.

المصدر: رويترز