شاهد.. أهداف مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي

شهدت الملاعب الأوروبية، يوم أمس الجمعة، إقامة 16 مباراة في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وأسفرت عدة مباريات عن نتائج مفاجئة، أبرزها هزيمة فريق نابولي الإيطالي أمام مضيفه غرناطة الإسباني بهدفين من دون رد، وتعادل ميلان الإيطالي أمام مضيفه تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي (2-2)، بينما اكتسح مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه ريال سوسييداد الإسباني بأربعة أهداف من دون رد، كما خرج الفريق الإنجليزي الآخر توتنهام هوتسبير بفوز عريض من ملعب مضيفيه وولفسبيرغر النمساوي بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.

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المصدر: "MatchTV"