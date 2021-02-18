شاهد.. أهداف ميلان ومضيفه تسرفينا زفيزدا الصربي

فرض فريق تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي التعادل على ضيفه ميلان الإيطالي (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، يوم الخميس، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الصربي رادوفان بانكوف، في الدقيقة 42، خطأ في مرماه.

وأدرك المهاجم الغابوني غيلور كانجا كاكو التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 52، من ركلة جزاء.

ووضع المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز "الروسونيري" في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 61، بهدف سجله من ضربة جزاء أيضا.

ومن ثم اقتنص المهاجم الصربي ميلان بافكوف هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "رايكو ماتيتش" في العاصمة بلغراد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الخميس المقبل، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، لحسم المتأهل للدور ثمن النهائي من مسابقة "يوروبا ليغ"

المصدر: RT