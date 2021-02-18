كراسنودار الروسي يخسر على أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي (فيديو)

مني فريق كراسنودار الروسي بهزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي (2-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الكرواتي برونو بيتكوفيتش هدفين لفريقه في الدقيقتين (15 و54)، بينهما سجل زميله المهاجم النيجيري إيايي أتيموين الهدف الثالث في الدقيقة 75.

في حين سجل الثنائي السويدي، ماركوس بيرغ، وفيكتور كلايسون هدفي الفريق الروسي في الدقيقتين (28 و69) على الترتيب.

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وصعب فريق كراسنودار مهمته في بلوغ دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد هذه الخسارة على أرضه، حيث سيتعين عليه ليس الفوز فقط وإنما تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل، في مباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس المقبل، في زغرب.

المصدر: RT