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دينامو كييف يقع في كمين كلوب بروغ البلجيكي

الرياضة

دينامو كييف يقع في كمين كلوب بروغ البلجيكي
AFP /Sergei SUPINSKY
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خرج فريق كلوب بروغ البلجيكي بتعادل ثمين من ملعب مضيفه دينامو كييف الأوكراني (1-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووضع الأوكراني فيتالي بويالسكي فريقه في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 62، ورد عليه البلجيكي براندون ميشيل بهدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

وسيتعين على دينامو كييف الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين للتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في مباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس المقبل، على ملعب الفريق البلجيكي.

المصدر: RT 

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