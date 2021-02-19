برلسكوني يقدم نصيحة لإبراهيموفيتش

نصح سيلفيو برلسكوني، مالك نادي ميلان السابق لكرة القدم، نجم الفريق الحالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بالاستمرار مع "الروسونيري" حتى نهاية مسيرته.

وتألق اللاعب السويدي المخضرم البالغ من العمر 39 عاما مع ميلان هذا الموسم، وسجل 16 هدفا في 18 مباراة في كل المسابقات.

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وربطت تقارير، إبراهيموفيتش باحتمال انتقاله إلى نادي مونزا المنافس في الدرجة الثانية الإيطالي والمملوك حاليا لبرلسكوني، لكن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق البالغ من العمر 84 عاما، نصح "إبرا" بالبقاء في ميلان.

وقال برلسكوني لشبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن ينهي إبراهيموفيتش مسيرته الحافلة بطريقة رائعة وأنصحه بالبقاء لنهاية مشواره في ميلان".

تجدر الإشارة إلى أن ميلان، يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، غريمه إنتر ميلان.

المصدر: رويترز