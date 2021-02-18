اعتبره البعض طبيعيا.. شاهد رد فعل لاعب لايبزيغ عندما انفرد صلاح بمرمى فريقه

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة طريفة لردة فعل لاعب لايبزيغ، مارسيل سابيتسر، عندما انفرد نجم ليفربول، محمد صلاح، بمرمى لايبزيغ، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وارتكب سابيتسر، هفوة قاتلة عندما حاول إعادة الكرة لزميله لوكاس كلوسترمان، حيث خطفها صلاح وأودعها الشباك، في الدقيقة 53.

هدف محمد صلاح العالمي في شباك ليبزيج

ويرفع رصيده في دوري الأبطال الي 24 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/OqHD97nB7c — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 16, 2021

والمثير في اللقطة، أن سابيتسر، قام برد فعل طريفا، اعتبره بعض الرواد "طبيعيا حينما ينفرد صلاح بمرمى فريقك"، حيث وضع لاعب خط وسط لايبزيغ يده على رأسه قبل أن يسدد ويسجل النجم المصري هدفا في مرمى فريقه.

وانتهت المواجهة بفوز رفاق صلاح بهدفين دون رد.

المصدر: RT