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اعتبره البعض طبيعيا.. شاهد رد فعل لاعب لايبزيغ عندما انفرد صلاح بمرمى فريقه

الرياضة

اعتبره البعض طبيعيا.. شاهد رد فعل لاعب لايبزيغ عندما انفرد صلاح بمرمى فريقه
AFP
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة طريفة لردة فعل لاعب لايبزيغ، مارسيل سابيتسر، عندما انفرد نجم ليفربول، محمد صلاح، بمرمى لايبزيغ، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وارتكب سابيتسر، هفوة قاتلة عندما حاول إعادة الكرة لزميله لوكاس كلوسترمان، حيث خطفها صلاح وأودعها الشباك، في الدقيقة 53.

اعتبره البعض طبيعيا.. شاهد رد فعل لاعب لايبزيغ عندما انفرد صلاح بمرمى فريقه

والمثير في اللقطة، أن سابيتسر، قام برد فعل طريفا، اعتبره بعض الرواد "طبيعيا حينما ينفرد صلاح بمرمى فريقك"، حيث وضع لاعب خط وسط لايبزيغ يده على رأسه قبل أن يسدد ويسجل النجم المصري هدفا في مرمى فريقه.

وانتهت المواجهة بفوز رفاق صلاح بهدفين دون رد.

المصدر: RT

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