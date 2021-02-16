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برشلونة وباريس سان جيرمان وجها لوجه لأول مرة بعد الـ"ريمونتادا" التاريخية (6-1).. التشكيلة الأساسية

الرياضة

برشلونة وباريس سان جيرمان وجها لوجه لأول مرة بعد الـ
RT
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يلتقي فريقا برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء غد الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك لأول مرة بعد الـ"ريمونتادا" التاريخية عام 2017.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي الهولندي بيورن كيبرز.

واختار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية التالية "للبلوغرانا"، ضد ضيفه الباريسي:

 

بينما وضع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العملاق الكتالوني:

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شاهد.. برشلونة يذكر باريس سان جيرمان بالهدف
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ويدخل الفريقان هذه المباراة بذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية، التي حققها برشلونة بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان (6-1)، في مباراة مجنونة جمعتهما، يوم الأربعاء 8 مارس 2017، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة بالذات، معوضا بذلك هزيمته العريضة بأربعة أهداف من دون رد، في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في "معجزة كروية" نادرة.

المصدر: "twitter/fcbarcelona/psg" 

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