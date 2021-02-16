برشلونة وباريس سان جيرمان وجها لوجه لأول مرة بعد الـ"ريمونتادا" التاريخية (6-1).. التشكيلة الأساسية
يلتقي فريقا برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء غد الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك لأول مرة بعد الـ"ريمونتادا" التاريخية عام 2017.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي الهولندي بيورن كيبرز.
واختار الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية التالية "للبلوغرانا"، ضد ضيفه الباريسي:
Barça XI#BarçaPSG— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2021
💪🔵🔴 pic.twitter.com/mMkv2XTH6E
بينما وضع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العملاق الكتالوني:
Le 1⃣1⃣ de départ parisien ! 🔴🔵⚡️#UCL | #FCBPSGpic.twitter.com/jCHPzA8ss1— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 16, 2021
ويدخل الفريقان هذه المباراة بذكريات الـ"ريمونتادا" التاريخية، التي حققها برشلونة بفوزه على ضيفه باريس سان جيرمان (6-1)، في مباراة مجنونة جمعتهما، يوم الأربعاء 8 مارس 2017، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة بالذات، معوضا بذلك هزيمته العريضة بأربعة أهداف من دون رد، في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في "معجزة كروية" نادرة.
المصدر: "twitter/fcbarcelona/psg"