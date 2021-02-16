شاهد.. برشلونة يذكر باريس سان جيرمان بالهدف "الذهبي" في "الريمونتادا" التاريخية  

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر" الهدف "الذهبي" في مرمى باريس سان جيرمان، الذي صنع الـ"ريمونتادا" التاريخية يوم 8 مارس 2017 في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وأحرز سيرجيو روبيرتو، الذي يغيب عن مباراة اليوم، الهدف "الذهبي" السادس لفريق برشلونة في مرمى باريس سان جيرمان (6-1)، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا عن الضائع للمباراة المجنونة التي جمعتهما، يوم الأربعاء 8 مارس 2017، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة بالذات.

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وعوض برشلونة بتلك الـ"ريمونتادا" التاريخية، هزيمته العريضة بأربعة أهداف من دون رد، في لقاء الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محققا بذلك "معجزة كروية".

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي يحل ضيفا على برشلونة، مساء غد الثلاثاء، على ملعب "كامب"، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات