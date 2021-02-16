برشلونة يكشف قائمته أمام باريس سان جيرمان

أعلن نادي برشلونة قائمة لاعبيه قبل مواجهته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأدرج المدرب الهولندي رونالد كومان، اسم المدافع جيرارد بيكيه، في القائمة الموسعة، وذلك لأول مرة منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث غاب لنحو ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع "تويتر" قائمة من 21 لاعبا، وجاءت كالتالي: تير شتيغن، ديست، بيكيه، سيرخيو بوسكيتس، غريزمان، بيانيتش، مارتن برايثوايت، ميسي، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، لينغليه، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماتيوس، دي يونغ، أومتيتي، جونيور فيربو، إينياكي بينيا،، مينجويزا.

المصدر: وكالات