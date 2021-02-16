سعيد مولاي بطل الجودو الإيراني "الفار" يصل إسرائيل وسط حراسة مشددة

وصل لاعب الجودو الإيراني البارز وبطل العالم السابق، سعيد مولاي، للمشاركة في بطولة "غراند سلام– تل أبيب" لرياضة الجودو بمشاركة لاعبين من مختلف الدول.

وحط سعيد مولاي مساء الأحد الماضي، في مطار بن غوريون في إسرائيل، قادما من تركيا على متن طائرة استأجرها اتحاد الجودو الإسرائيلي، وسيخضع المصارع لحراسة مكثفة بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وسيشارك مولاي، بطل العالم السابق، في البطولة تحت علم منغوليا بعد أن سمح له، منذ فراره من إيران في العام الماضي، على خلفية نزاع حول التنافس ضد الإسرائيليين، بتمثيل دولة أخرى قبل أولمبياد طوكيو، وعقب موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تغيير وضعه من لاجئ إلى حامل جنسية منغوليا.

وتلقى سعيد مولاي تعليمات من السلطات الإيرانية بالخسارة في الدور نصف النهائي في البطولة الدولية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو في أغسطس 2019، لعدم مواجهة المصارع الإسرائيلي، ساغي موكي، في النزال النهائي ضمن البطولة آنذاك.

وعلى خلفية القرار الإيراني، نشر الاتحاد الدولي للجودو بيانا، في سبتمبر 2019، أوضح من خلاله تعليق النشاطات الرياضية للاتحاد الإيراني للجودو، بسبب رفض المصارع الإيراني مواجهة نظيره الإسرائيلي.

يذكر أن سعيد مولاي هو بطل العالم بالجودو في وزن ما دون 81 كيلوغراما لعام 2018، فر إلى ألمانيا بعد أن صدرت له أوامر بعدم مصارعة لاعب الجودو الإسرائيلي، ورغم أن مولاي لم يصارعه، إلا أنه امتنع عن العودة إلى بلاده "خشية من اعتقاله".

المصدر: وكالات