رونالدو يشتري سيارة "فريدة" بسعر "فلكي".. (فيديو+صور)

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيارة فريدة من نوعها "بوغاتي شينتوديتشي"، تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو، وستكون واحدة من بين 10 سيارات فقط في العالم سيتم إنتاجها.

وسيتعين على رونالدو الانتظار حتى نهاية العام الجاري 2021 لاستلام سيارته الفاخرة "Bugatti Centodieci"، كونها لا تزال في مرحلة الاختبار، حيث بدأ إنتاج بوغاتي قبل بضعة أسابيع فقط، وستخضع لاختبارات نفق الرياح الشهيرة في الأسابيع المقبلة، حيث يتطلع المهندسون للتأكد من أن السيارة تلبي الشروط التي لا تشوبها شائبة بالمقارنة مع سعرها، وذلك وفقا لصحيفة "آس".

وتتميز "بوغاتي شينتوديتشي" بمحرك ضخم من 16 أسطوانة، ويمكن أن تنتقل من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في 6.1 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 380 كم/ساعة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في أبريل 2019، أن النجم البرتغالي اشترى أغلى سيارة في العالم، تنتجها شركة "بوغاتي" من طراز "Bugatti La Voiture Noire"، مقابل نحو 11 مليون يورو.

وذكر موقع "La Stampa" أن سيارة بوغاتي "لا فواتور نوار" باللون الأسود تم تقديمها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات، وهي مزودة بمحرك قوته 1.5 ألف حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 420 كم/ ساعة.

VIDEO | L’ultimo acquisto di Ronaldo vale 11 milioni: ecco la “Voiture Noire” di Bugatti https://t.co/anQSWwqCbN@LaStampapic.twitter.com/AUxHcRNjvY — La Stampa TV (@LaStampaTV) April 30, 2019

وأشار حينها إلى أن البرتغالي لن يتمكن من قيادة السيارة قبل عامين، حيث لا تزال الشركة بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها.

ويملك رونالدو أسطولا من السيارات الفخمة، يشمل "مرسيدس سي كلاس كوبيه" و"رولز رويس فانتوم" و"ويون فيراري 599 جي تي أو" و"لامبورغيني أفينتادور" وغيرها.

يذكر أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، احتفل بعيد ميلاده الـ36 يوم 5 فبراير الجاري، ولا يزال يواصل مشواره الحافل بالإنجازات وهوايته في تسجيل الأهداف وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

المصدر: وكالات