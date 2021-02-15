ميسي يجرد رونالدو من رقم قياسي

فض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة شراكته مع منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، في إنجاز استثنائي في الدوري الإسباني.

وأحرز ميسي هدفين لبرشلونة من خارج منطقة الجزاء خلال مباراته أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (5-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الليغا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد أصبح ميسي أكثر لاعب تسجيلا لهدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة بالدوري الإسباني، منذ موسم (2003-2004).

3 - Players to score two goals from outside the box in the most different @LaLigaEN games since 2003/04:



7 - LIONEL MESSI 🇦🇷

6 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹

3 - Diego Forlán 🇺🇾



Snipers. pic.twitter.com/WtfSHU3k6M — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2021

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وأشارت الشبكة إلى أن "البرغوث" الأرجنتيني سجل ثنائية من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة 7 مرات، أكثر من كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" (6 مرات)، ويليهما الأوروغوياني المعتزل دييغو فورلان، نجم أتلتيكو مدريد سابقا، في المرتبة الثالثة، بإحراز هدفين في مباراة واحد ثلاث مرات في الليغا.

المصدر: وكالات