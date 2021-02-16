رونالدو يهدد عرش أسطورة يوفنتوس ديل بييرو

أفاد موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الثلاثاء بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على بعد هدفين فقط، لمعادلة رقم قياسي مسجل باسم هداف "البيانكونيري السابق" أليساندرو ديل بييرو.

ويتصدر ديل بييرو قائمة هدافي يوفنتوس في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، برصيد 9 أهداف.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن رونالدو يأتي في المركز الثالث ضمن قائمة هدافي يوفنتوس في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، برصيد 7 أهداف، وذلك دون احتساب النسخة القديمة لكأس أوروبا والجولات التمهيدية أو مراحل المجموعات.

وتوج يوفنتوس بلقب بطل كأس أوروبا عام 1985، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة إلى دوري أبطال أوروبا عام 1992، ومن ثم فاز يوفنتوس بلقب البطولة بحلتها الجديدة عام 1996.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي يوفنتوس في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1992:

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1- الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (9 أهداف).

2- الإيطالي فيليبو إنزاغي (7 أهداف).

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (7 أهداف).

4- الفرنسي ديفيد تريزيغيه (5 أهداف).

5- الأرجنتيني غونزالو هيغواين (5 أهداف).

6- الأرجنتيني باولو ديبالا (5 أهداف).

يذكر أن رونالدو (36 عاما) توج 5 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، مرة مع مانشستر يونايتد في عام 2008، وأربع مرات بقميص ريال مدريد في الأعوام (2014، 2016، 2017، 2018)، وهو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 132 هدفا، وواصل الدون تسجيل الأهداف في الأدوار الإقصائية خلال المواسم الـ14 الأخيرة، وأحرز 67 هدفا فيها.

المصدر: وكالات