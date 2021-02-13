برشلونة يكتسح ألافيس بخماسية ويستعيد وصافة "الليغا" من غريمه ريال مدريد (فيديو)
اكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 45+1 و75، والبرتغالي ترينكاو هدفين في الدقيقتين 29 و74، وجونيور فيربو في الدقيقة الـ80، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لويس رايوخا في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.
HIGHLIGHTS | Debut assist for @IlaixMK, braces for Trincao and Messi, @FCBarcelona on top form! 🔵🔴— LaLiga English (@LaLigaEN) February 13, 2021
📺 #BarçaAlavespic.twitter.com/aYQ5biKm5a
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة واستعاد المركز الثاني من غريمه ريال مدريد الذي لديه 46 نقطة أيضا ولكن يتأخر عن الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.
FT #BarçaAlaves 5-1— LaLiga English (@LaLigaEN) February 13, 2021
Braces for Trincao and Messi as @FCBarcelona hit FIVE! 🖐️#LiveResultspic.twitter.com/319zZIwmUY
وكان ريال مدريد قد صعد للمركز الثاني مؤقتا بفوزه أمس الجمعة على خيتافي بهدفين نظيفين.
الدوري الاسباني || برشلونة 5 - 1 ألافيس|| أهداف اللقاء🎥⚽️ pic.twitter.com/0Nau8AGzp7— قووووول وعلى الله العون (@fuz_wv) February 13, 2021
في المقابل، توقف رصيد ألافيس عند 22 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT