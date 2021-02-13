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محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك ليستر بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك ليستر بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب (فيديو)
AFP
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سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفا جميلا في شباك ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل صلاح البالغ 28 عاما الهدف الرائع في الدقيقة الـ67 بلمسة واحدة بيسراه، بعد تمريرة برازيلية ساحرة بالكعب من زميله روبيرتو فيرمينو غالطت دفاع أصحاب الأرض.

ورغم هدف صلاح الجميل، تعرض ليفربول لخسارته الثالثة على التوالي في الدوري منذ عام 2014، بعد أن قلب ليستر النتيجة لصالحه بتسجيله ثلاثة أهداف في غضون سبعة دقائق لينهي مباراة القمة بنتيجة 3-1.

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وعزز محمد صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا مبتعدا بفارق 4 أهداف عن مطارديه الأربعة أصحاب الـ13 هدفا لكل منهم، ثنائي توتنهام هوتسبير هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين، والبرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

المصدر: RT

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