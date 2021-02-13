ليستر سيتي يقسو على ليفربول بثلاثية (فيديو)

حقق ليستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل في الدقيقة الـ67 عن طريق نجمه المصري محمد صلاح، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة رأسا على عقب في غضون سبع دقائق بتسجيلهم ثلاثة أهداف حملت توقيع كل من جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس في الدقائق 78 و81 و85 على الترتيب.

#LEILIV



ليستر سيتي 3 × 1 ليفربول | أهداف المباراة - ALL GOALS 🎥



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to never miss any goal Follow @7DN26pic.twitter.com/PVsL4g2Z4z — بـــسّـــام أهــــــداف 🎥 (@J5Vsci) February 13, 2021

وبهذا الفوز، رفع ليستر رصيد إلى 46 نقطة وصعد إلى مركز الوصافة على حساب مانشستر يونايتد صاحب الـ45 نقطة والذي يحل ضيفا غدا الأحد على وست بروميتش ألبيون.

في المقابل، تجرع ليفربول خسارته الثالثة على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014، وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT