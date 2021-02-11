محمد صلاح يحرز جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل هدف مع "الريدز" خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها "الفرعون" هذه الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر" اليوم الخميس، فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر يناير الماضي عن هدفه الثاني في شباك وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت في الـ31 من الشهر الماضي ضمن الجولة الـ21 من "البريميرليغ"، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، سجل صلاح خلالها هدفين.

الهجوم المرتد المثالي من الريدز وهدف الملك المصري @MoSalah الرائع في شباك وست هام يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر 👑⚽️pic.twitter.com/NHd9FqXqdv — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 11, 2021

وحافظ صلاح، على الجائزة للشهر الخامس على التوالي حيث فاز بها في شهر سبتمبر بهدفه في شباك ليدز يونايتد وأكتوبر بهدفه في إيفرتون ونوفمبر بهدفه في أتالانتا وديسمبر بهدفه في كريستال بالاس ويناير بهدفه في وست هام يونايتد.

جائزة الهدف الأفضل في موسم 𝟐𝟎/𝟐𝟏...



⚽️ صلاح 🆚 ليدز يونايتد

⚽️ صلاح 🆚 إيفرتون

⚽️ صلاح 🆚 أتالانتا

⚽️ صلاح 🆚 كريستال بالاس

⚽️ صلاح 🆚 وست هام



الملك دائمًا يسجل أجمل الأهداف @MoSalah 👑 pic.twitter.com/AyRVlEYObc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 11, 2021

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وضمت قائمة الأهداف الخمسة التي كانت مرشحة لجائزة أفضل هدف عن شهر يناير في ليفربول هدفين آخرين لصلاح، هدفه الأول في شباك وست هام وهدفه في شباك مانشستر يونايتد.

المصدر: RT