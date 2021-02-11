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محمد صلاح يحرز جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يحرز جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)
Reuters /Michael Regan
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أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل هدف مع "الريدز" خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها "الفرعون" هذه الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر" اليوم الخميس، فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر يناير الماضي عن هدفه الثاني في شباك وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت في الـ31 من الشهر الماضي ضمن الجولة الـ21 من "البريميرليغ"، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، سجل صلاح خلالها هدفين.

وحافظ صلاح، على الجائزة للشهر الخامس على التوالي حيث فاز بها في شهر سبتمبر بهدفه في شباك ليدز يونايتد وأكتوبر بهدفه في إيفرتون ونوفمبر بهدفه في أتالانتا وديسمبر بهدفه في كريستال بالاس ويناير بهدفه في وست هام يونايتد.

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وضمت قائمة الأهداف الخمسة التي كانت مرشحة لجائزة أفضل هدف عن شهر يناير في ليفربول هدفين آخرين لصلاح، هدفه الأول في شباك وست هام وهدفه في شباك مانشستر يونايتد.

المصدر: RT 

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