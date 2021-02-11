بالفيديو.. حارس بايرن يوجه رسالة خاصة للشناوي

أشاد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، بنظيره محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-0.

وقال نوير، في تصريحات لموقع الفيفا: "الأهلي فريق صاحب إنجازات وحقق أرقاما قياسية من قبل، لكن من الطبيعي أن فريقا واحدا فقط سيصعد للنهائي، وقد حققنا ذلك".

👏🏻 "أعتقد أن الجميع شاهد الإحترام المتبادل بيننا. بعد المباراة تعانقنا وتصافحنا وتبادلنا القمصان!"



🧤 يتحدّث حارس 🇩🇪 بايرن ميونيخ @FCBayernAr مانويل نوير @Manuel_Neuer عن حارس 🇪🇬 الأهلي @AlAhly محمد الشناوي @Melshenawy وما جرى بعد مواجهة الفريقين بنصف نهائي #كأس_العالم_للأندية! pic.twitter.com/cruVdeyMhh — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 11, 2021

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وتحدث حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، عن نظيره حارس مصر والأهلي الشناوي، وما دار بينهما بعد مواجهة الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية الاثنين الماضي: "أعتقد أن الجميع شاهد الاحترام المتبادل بيننا، بعد المباراة تعانقنا وتصافحنا وتبادلنا القمصان".

وعن قول الشناوي إن نوير هو قدوته، قال الحارس الألماني: "عندما يقال ذلك عني من حراس يواجهونني في الملعب، فذلك شيء مميز، هذا جزء من الاحترام المتبادل بيننا".

ويواجه بايرن ميونخ نظيره تيغريس أونال المكسيكي، في نهائي مونديال الأندية الليلة، على استاد "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: twitter/fifacom