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بايرن يخسر خدمات مولر في نهائي مونديال الأندية الليلة

الرياضة

بايرن يخسر خدمات مولر في نهائي مونديال الأندية الليلة
AFP LEON KUEGELER
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كشفت شبكة "سكاي سبورت" عن تعرض نجم بايرن ميونخ توماس مولر للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من نهائي كأس العالم للأندية أمام تيغريس أونال المكسيكي الليلة.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البافاري والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد قليل، فى بيان رسمي وفقا للشبكة الألمانية إصابة اللاعب الألماني.

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وسيغيب مولر عن المباراة النهائية، والتي ستقام أمام تيغريس في كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح مولر ثالث لاعب يصاب بكورونا بعد خافي مارتينيز وليون جوريتسكا الغائبان عن قائمة البافاري في مونديال الأندية بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19".

المصدر: "سكاي سبورت"

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