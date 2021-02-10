الكشف عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن هوية الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويلاقي فريق "القلعة الحمراء نظيره بالميراس، غدا الخميس، على إستاد "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة مرتقبة لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع في المسابقة.

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ويدير المبارة الحكم السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه جبريل كامارا، والحاج سامبا، والغواتيمالي ماريو إسكوبار حكما رابعا، وحكم الفيديو الكندي درو فيشر، ويساعده المغربي رضوان جيد.

يذكر أن الأهلي بطل القارة السمراء خسر مواجهته أمام بايرن ميونخ 0-2 في نصف نهائي مونديال الأندية، بعد أن فاز على الدحيل القطري في أولى مواجهاته بالبطولة، 1-0.

المصدر: RT