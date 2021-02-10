بعد عقوبة الفيفا.. الأهلي يوقع غرامة مغلظة على الثنائي "المستبعد"

كشف مصدر بنادي الأهلي المصري عن عقوبات مالية تنتظر الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال مونديال الأندية بقطر.

وقال المصدر أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي ورئيس البعثة في قطر، قرر توقيع غرامة مغلظة على الثنائي تصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب منهما.

وأظهرت اللقطات التي أعقبت مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ توجه الشحات وكهربا لأسطورة الأهلي السابق محمد أبوتريكه لتحيته ومصافحته.

وأعلن الأهلي بالأمس عبر موقعه الرسمي عن تلقي بعثة النادي في قطر إخطارا رسميا من "الفيفا" يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الصحية الاحترازية، عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.

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وجاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها ثنائي الأهلي، الثلاثاء، داخل مقر إقامة الفريق، سلبية، ورغم ذلك التزما بالتواجد كل في غرفته، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية عقب طلب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية ذلك من بعثة النادي المصري.

ويحظر "الفيفا" خلال مونديال الأندية تعامل اللاعبين والأجهزة الفنية مع أي عنصر خارج معسكر البطولة (الفقاعة) ضمن البروتوكول الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT