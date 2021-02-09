بالفيديو..تصرف ثنائي الأهلي مع أبوتريكة يثير غضب اللجنة المنظمة لمونديال للأندية

خطف محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق الأنظار عند حضوره إلى ملعب "الريان" لمساندة فريق "القلعة الحمراء" المصري في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعقب نهاية المباراة حرص ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات على مصافحة أبوتريكة نجم الفريق الأحمر الأسبق بالأيدي وهو في المدرج وتم التقاط فيديو للاعبين ونقله للجنة المنظمة.

وقال أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، في تصريحات تلفزيونية أن تصرف نجمي الفريق المصري أثار تحفظ اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها قطر ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ابو تريكة يحيي كهربا وحسين الشحات pic.twitter.com/nHnNoVuNZJ — Arab Memes (@arab_memess) February 8, 2021

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وأضاف: "تصرف ثنائي الأهلي مخالف لنظام الفقاعة الطبية الذي تم فرضه من الفيفا منعا لتفشي فيروس كورونا، وهذا الفيديو أثار غضب مسؤولي الفيفا ولكن لا أعلم مدى وجود عقوبات ضد اللاعبين من عدمه".



كما كشف ميدو عن طلب أبوتريكة ووائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، زيارة فندق الإقامة ومصافحة لاعبي الفريق الأحمر ولكن الفيفا واللجنة المنظمة رفضا تماما منعا لخرق نظام نظام الفقاعة الطبية.

وتأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-0.

يذكر أن الأهلي المصري سيلاقي بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، للتنافس على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

المصدر: قناة "النهار" المصرية