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مولر يحتفي بقميص كهربا ويوجه رسالة لجمهور الأهلي (صورة)

الرياضة

مولر يحتفي بقميص كهربا ويوجه رسالة لجمهور الأهلي (صورة)
Globallookpress yangyuanyong
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أشاد نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ توماس مولر، بنادي الأهلي المصري، عقب نهاية مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية التي جمعت الفريقين، الاثنين، وفاز بها البايرن بهدفين مقابل لاشيء.

ونشر المهاجم الألماني، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورة يحمل خلالها قميص محمود كهربا، مهاجم الأهلي.

وعلق مولر على المنشور بكلمات جاء فيها: "شكرا للأهلي على هذه المباراة الرائعة والجمهور الرائع".

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وكان بايرن ميونيخ الألماني تأهل إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الريان" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل هدفي البايرن ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85، ويلتقي بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل، تيغريس المكسيكي. 

يذكر أن الأهلي سيلاقي بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، للتنافس على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

المصدر: instagram/esmuellert

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