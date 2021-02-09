"كاف" يوجه رسالة للأهلي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالمستوى الذي ظهر به الأهلي "بطل القارة السمراء" رغم الخسارة 0-2 أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي للكاف عبر فيسبوك: "أداء جيد من الأهلي، ممثل إفريقيا، في مواجهة بايرن في كأس العالم للأندية".



وأضاف: "القارة السمراء تفتخر بكم".

A great performance from Africa’s #ClubWC representatives Al Ahly against Bayern. 👏 Made us all proud. On to the next game. 👊 Posted by Total CAF Champions League & Confederation Cup on Monday, February 8, 2021

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وسجل هدفي البايرن ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85، ويلتقي بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل، تيغريس المكسيكي.

يذكر أن الأهلي المصري سيلاقي بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، للتنافس على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

المصدر: facebook/CAFCLCC