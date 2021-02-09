بعد مصافحتهما لأبوتريكة.. "الفيفا" يحرم الشحات وكهربا من استكمال مونديال الأندية (فيديو)

أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، حرمان الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات، من استكمال منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وجاء في بيان الأهلي: "تلقت بعثة الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم (كهربا) من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، والمحدد لها بعد غد الخميس، وذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ".

🚨| الفيفا يحرم الشحات و كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع بسبب عدم إلتزامهما بالإجراءات الإحترازية pic.twitter.com/hFsaq7JemO — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 9, 2021

وكانت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية، قد قررت عزل كهربا والشحات لمدة 24 ساعة، وخضوعهما لمسحة طبية عاجلة، بعد مصافحتهما لمحمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب "الفراعنة" الأسبق الذي كان متواجدا بين الجماهير، بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ ضمن الدور نصف النهائي من البطولة أمس الاثنين، والتي انتهت لمصلحة الفريق البافاري بهدفين نظيفين.

ابو تريكة يحيي كهربا وحسين الشحات pic.twitter.com/nHnNoVuNZJ — Arab Memes (@arab_memess) February 8, 2021

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ويحظر "الفيفا" خلال مونديال الأندية تعامل اللاعبين والأجهزة الفنية مع أي عنصر خارج معسكر البطولة (الفقاعة) ضمن البروتوكول الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما خالفه كهربا والشحات لرغبتهما في مصافحة أبوتريكة الذي حرص على مساندة الفريق من مدرجات ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية.

المصدر: alahlyegypt.com