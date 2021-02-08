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مونديال الأندية.. بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي (فيديو)

الرياضة

مونديال الأندية.. بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي (فيديو)
AFP Karim JAAFAR
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تغلب بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية 11 فبراير الجاري.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و86.

وسيواجه بايرن ميونخ "بطل أوروبا" في المباراة النهائية لمونديال الأندية، فريق تيغريس أونال المكسيكي بطل "الكونكاكاف" الذي حجز تذكرة النهائي الأولى عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس" بهدف دون مقابل أمس الأحد.

وسيواجه الأهلي "بطل إفريقيا" فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.

المصدر: RT

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