مونديال الأندية.. بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي (فيديو)

تغلب بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر لغاية 11 فبراير الجاري.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في الفوز لنجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 17 و86.

الاهلي 0-1 بايرن ميونخ

هدف بايرن الأول عن طريق ليفاندوفسكي



pic.twitter.com/96Tzb4KNeu — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021

الاهلي 0-2 بايرن ميونخ

هدف بايرن الثاني عن طريق ليفاندوفسكي

pic.twitter.com/7EDLQKFa1F — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) February 8, 2021

وسيواجه بايرن ميونخ "بطل أوروبا" في المباراة النهائية لمونديال الأندية، فريق تيغريس أونال المكسيكي بطل "الكونكاكاف" الذي حجز تذكرة النهائي الأولى عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس" بهدف دون مقابل أمس الأحد.

وسيواجه الأهلي "بطل إفريقيا" فريق بالميراس في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة.

المصدر: RT