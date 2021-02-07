فيديو.. تيغريس المكسيكي يهزم بالميراس وينتظر البايرن أو الأهلي

بلغ فريق تيغريس أونال المكسيكي نهائي النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، في قطر، على حساب بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس"، إثر فوزه عليه بهدف وحيد.

ويدين فريق تيغرس بطل الـ"كونكاكاف"، بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أندريه بيير جينياك، الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، اليوم الأحد، استاد المدينة التعليمية، بمدينة الريان.

Le penalty d'André-Pierre Gignac🇫🇷 qui permet au Tigres🇲🇽 d'ouvrir le score contre Palmeiras🇧🇷 lors de la demi-finale de la coupe du monde des clubs. #TeamOMpic.twitter.com/iyJgt9DNQB — David (@DavidOM1326) February 7, 2021

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وسيكون فريق تيغريس على موعد في نهائي مونديال 2020، يوم الخميس المقبل، مع الفائز من المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، غدا الاثنين.

يذكر أن تيغريس يشارك لأول مرة في كأس العالم، بعد تتويجه بلقب بطل كأس "الكونكاكاف" على حساب فريق لوس أنجلوس بطل الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف واحد، في النهائي الذي أقيم في أورلاندو الأمريكية في ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات